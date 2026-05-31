Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 17:40

События

Фестиваль настольного тенниса собрал в "Лужниках" рекордное количество участников

Фестиваль настольного тенниса собрал в "Лужниках" рекордное количество участников

"Ночь московского спорта" собрала любителей активного образа жизни в Парке Горького

Около 1,5 млн человек стали зрителями чемпионского парада "Арсенала" в Лондоне

"Москва – столица спорта": чемпионат мира по нардам состоялся в Тбилиси

Семейный фестиваль "Спортлэнд" пройдет в Москве 6 и 7 июня

Фестиваль "Прыжок в лето!" пройдет в "Музеоне" 6 июня

Московский марафон тренировок пройдет в "Лужниках" 6 и 7 июня

В Москве стартовал летний сезон проекта "Мой спортивный район"

Новости спорта: в Казахстане оштрафовали водителя автобуса с фанатами "Арсенала"

РФ заняла первое место по числу медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике

На Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники" прошел масштабный Фестиваль настольного тенниса. Он собрал 6 187 участников – это достижение официально зарегистрировано как мировой рекорд.

На стадионе установили 200 столов. Проявить себя могли спортсмены разного возраста и уровня подготовки в трех категориях: "детский турнир", "любительский турнир" и "ветераны". Играли в соответствии с новыми правилами Федерации настольного тенниса России. Все встречи проходили до трех побед одного из участников. В обычной партии игра шла до 11 очков, а в решающей – до семи. Проигравший выбывал из турнира.

О том, как настольный теннис объединяет разные поколения горожан, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Читайте также
спортгородфестиваливидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика