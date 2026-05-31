Фестиваль настольного тенниса собрал в "Лужниках" рекордное количество участников

На Большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники" прошел масштабный Фестиваль настольного тенниса. Он собрал 6 187 участников – это достижение официально зарегистрировано как мировой рекорд.

На стадионе установили 200 столов. Проявить себя могли спортсмены разного возраста и уровня подготовки в трех категориях: "детский турнир", "любительский турнир" и "ветераны". Играли в соответствии с новыми правилами Федерации настольного тенниса России. Все встречи проходили до трех побед одного из участников. В обычной партии игра шла до 11 очков, а в решающей – до семи. Проигравший выбывал из турнира.

О том, как настольный теннис объединяет разные поколения горожан, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.