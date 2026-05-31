Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 мая

В Москве в понедельник, 1 июня, не ожидается существенных осадков, однако в Подмосковье местами может пройти небольшой дождь. При этом ночью в отдельных районах Московской области и Москвы могут отмечаться туманы с ухудшением видимости до 200 метров.

На Старом Арбате на месте гигантского мандарина появился новый сезонный фрукт – там установили черешню. Снаружи это арт-объект с красивой подсветкой, а внутри – павильон, где разместятся сувенирные лавки и площадка городских фестивалей.

В Москве с 1 июня откроются для посещения бассейны. Всего в этом сезоне будет 25 мест для плавания: 13 зон в столичных парках и 12 на фестивальных площадках "Московских сезонов".

