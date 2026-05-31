Памятная акция в честь героев бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" прошла в столице

Памятная акция, посвященная военнослужащим бригады беспилотной авиации Воздушно-космических сил России ГРОМ "Каскад", состоялась 31 мая на территории центрального штаба Всероссийской организации "Боевое Братство". Событие прошло по инициативе первого командира бригады, Героя России, депутата Государственной Думы Российской Федерации, члена фракции "Единая Россия" Дмитрия Саблина.



К памятной акции присоединились зампредседателя Государственной Думы Российской Федерации Анна Кузнецова, глава республики Алтай Андрей Турчак, глава Тамбовской области Евгений Первышов, председатель Верховного совета Республики Хакасия Сергей Сокол, а также представители Министерства обороны РФ, ветераны, военнослужащие и их семьи. Они возложили цветы и почтили память героев. Также было зачитано приветственное обращение первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.



"ГРОМ "Каскад" стал первым соединением беспилотной авиации в Вооруженных Силах России. В апреле 2022 года мы начинали с небольшой группы разведки, которая затем выросла в отряд, а позже – в бригаду беспилотной авиации. Уже тогда было понятно: беспилотные системы будут играть особую роль в выполнении боевых задач. Быть первыми всегда трудно. Нам приходилось осваивать технику на передовой, без готовых инструкций и отработанных решений, самим разрабатывать тактические приемы и брать на себя ответственность за каждый шаг. Сегодня многие из этих наработок по-прежнему востребованы, а "Каскад" продолжает выполнять задачи по всей линии фронта. Сила бригады – в героизме наших бойцов, верности присяге, боевом братстве и готовности защищать Родину там, где это необходимо", – сказал Саблин.



В честь подвига героев на территории штаба "Боевого братства" в 2024 году был установлен воинский мемориал "Каскадерам – павшим и живым". Композиция из бронзы, гранита и кортеновской стали изображает четырех военнослужащих, занятых подготовкой беспилотного летательного аппарата к запуску. Название монумента отсылает к тому, как бойцы называют себя – "каскадерами", по названию ГРОМ "Каскад".



Память о героях



В Москве продолжается работа по сохранению памяти о современных защитниках Родины. Одной из ключевых площадок стал Музей героизма на ВДНХ, расположенный в павильоне № 59 "Зерно". Его экспозиция посвящена подвигу российских военнослужащих и преемственности поколений защитников Отечества. Здесь представлены предметы, переданные участниками СВО, личные вещи бойцов, документальные материалы и образцы современной техники, включая материалы о применении беспилотных летательных аппаратов.



Музейная работа развивается и в образовательных организациях столицы. В школах и колледжах Москвы создано более 170 музеев, посвященных СВО. Учащиеся участвуют в оформлении экспозиций, изучают артефакты и материалы о современных героях, знакомятся с примерами мужества и служения Родине.

