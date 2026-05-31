Уголовное дело завели после массового ДТП в Богородском округе

Уголовное дело завели после ДТП с тремя легковушками и маршруткой в Богородском округе Подмосковья, сообщила областная прокуратура. Пассажирка автобуса погибла на месте, еще восемь человек пострадали и обратились за медицинской помощью.

По предварительной информации, Toyota ехала по обочине и столкнулась с Ford, который двигался в попутном направлении. Затем иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с еще одной легковушкой и маршруткой. От удара автобус опрокинулся.

