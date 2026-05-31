Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 13:45

Общество

Фестиваль, посвященный Дню защиты детей, прошел в парке "Яуза"

Фестиваль, посвященный Дню защиты детей, прошел в парке "Яуза"

Град прошел в некоторых районах Подмосковья

Шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду обрушится на Москву 31 мая

Видео со строителем на рояле на Ленинградском вокзале набрало 1 млн просмотров

Вероятность осадков снизится до 30% к вечеру 31 мая в Москве

Более половины москвичей готовы арендовать жилье на время отключения горячей воды

Житель Бутова привозит в квартиру до 12 собак из приюта

Желтый уровень опасности объявили в столице 31 мая

Теплая погода вернется в Москву на следующей неделе

В соцсетях завирусилось видео с игрой строителя на фортепиано на Ленинградском вокзале

На территории парка "Яуза" 30 мая состоялся фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей. Он собрал около 100 семей. Гостями мероприятия стали ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев и участник СВО, сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой.

Для детей подготовили научно-развлекательную программу: юные москвичи изучали под микроскопами строение листьев и цветов, знакомились с оборудованием для переработки сырья. Также для ребят провели прогулку по парку и тематическую викторину. Отдельный мастер-класс для детей и родителей организовал руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев.

"На мастер-классе мы разобрали с детьми ситуации, которые могут возникнуть во время летнего отдыха: прогулка у воды, маршрут по парку, дорога во дворе. Отдельный блок посвятили заботе о природе. Говорили о том, как вести себя на природных территориях, оставлять после себя чистое пространство, бережно относиться к природе. Такие занятия помогают детям воспринимать парк как живую среду, за которую каждый несет ответственность", – рассказал он.

Участник СВО Александр Шелковой подчеркнул, что проведение подобных фестивалей отражает современный подход столицы к развитию общественных пространств, где инфраструктура дополняется программами для семей, детей и школьников.

"Московские парки – это городские центры притяжения для отдыха людей всех возрастов. В парке "Яуза" создано более 40 километров пешеходных маршрутов, свыше 100 современных спортивных площадок и более 50 игровых зон для детей разных возрастов. Также для школьников проводят просветительские мероприятия, где через интерактивные форматы их знакомят с богатым миром флоры и фауны. Как многодетный отец, я считаю важным, что летом в парке "Яуза" сочетаются отдых и увлекательное обучение для ребенка", – подчеркнул Шелковой.

Парк "Яуза" – один из самых протяженных парков мира. Он создавался как единое пространство, в которое бережно включают природные территории, сохраняют особенности каждого участка и формируют удобные маршруты для прогулок, спорта и семейного отдыха. В 2025 году в его состав вошли новые городские локации, включая сквер по Олонецкому проезду, парк у Джамгаровского пруда, Гончаровский парк, этнографическую деревню "Бибирево" и Бабушкинский парк. Это часть планомерной работы Москвы по созданию многофункциональных парковых территорий: сейчас столица почти наполовину покрыта зелеными насаждениями. За последние 15 лет количество парков, скверов и других зеленых территорий в мегаполисе увеличилось до 1,1 тысячи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоРоман Карлов

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика