Фестиваль, посвященный Дню защиты детей, прошел в парке "Яуза"

На территории парка "Яуза" 30 мая состоялся фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей. Он собрал около 100 семей. Гостями мероприятия стали ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев и участник СВО, сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой.

Для детей подготовили научно-развлекательную программу: юные москвичи изучали под микроскопами строение листьев и цветов, знакомились с оборудованием для переработки сырья. Также для ребят провели прогулку по парку и тематическую викторину. Отдельный мастер-класс для детей и родителей организовал руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев.

"На мастер-классе мы разобрали с детьми ситуации, которые могут возникнуть во время летнего отдыха: прогулка у воды, маршрут по парку, дорога во дворе. Отдельный блок посвятили заботе о природе. Говорили о том, как вести себя на природных территориях, оставлять после себя чистое пространство, бережно относиться к природе. Такие занятия помогают детям воспринимать парк как живую среду, за которую каждый несет ответственность", – рассказал он.

Участник СВО Александр Шелковой подчеркнул, что проведение подобных фестивалей отражает современный подход столицы к развитию общественных пространств, где инфраструктура дополняется программами для семей, детей и школьников.

"Московские парки – это городские центры притяжения для отдыха людей всех возрастов. В парке "Яуза" создано более 40 километров пешеходных маршрутов, свыше 100 современных спортивных площадок и более 50 игровых зон для детей разных возрастов. Также для школьников проводят просветительские мероприятия, где через интерактивные форматы их знакомят с богатым миром флоры и фауны. Как многодетный отец, я считаю важным, что летом в парке "Яуза" сочетаются отдых и увлекательное обучение для ребенка", – подчеркнул Шелковой.

Парк "Яуза" – один из самых протяженных парков мира. Он создавался как единое пространство, в которое бережно включают природные территории, сохраняют особенности каждого участка и формируют удобные маршруты для прогулок, спорта и семейного отдыха. В 2025 году в его состав вошли новые городские локации, включая сквер по Олонецкому проезду, парк у Джамгаровского пруда, Гончаровский парк, этнографическую деревню "Бибирево" и Бабушкинский парк. Это часть планомерной работы Москвы по созданию многофункциональных парковых территорий: сейчас столица почти наполовину покрыта зелеными насаждениями. За последние 15 лет количество парков, скверов и других зеленых территорий в мегаполисе увеличилось до 1,1 тысячи.

