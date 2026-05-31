Фестиваль настольного тенниса стартовал в "Лужниках" с 200 игровыми столами и 100 судьями. Турниры пройдут по олимпийской системе до одного поражения. В этом году организаторы хотят побить мировой рекорд по числу игроков.

Заместитель главного судьи турнира Алексей Герасимов сообщил, что участник вылетает после первого поражения. Встречи проходят на большинство из трех партий до двух выигрышных партий и играются до одиннадцати очков.

