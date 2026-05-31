Правоохранители задержали более 300 человек в Париже после победы французской команды в ЛЧ

Правоохранители задержали более 300 человек в Париже после победы французской команды в финале Лиги чемпионов. Число задержанных продолжает расти. Для восстановления порядка сотрудники полиции применяют слезоточивый газ и дымовые шашки.

После финального матча в городе начались массовые празднования. Эйфелева башня окрасилась в цвета клуба, на улицах звучат победные выкрики, в небо запускают фейерверки. Одновременно болельщики жгут костры на дорогах и громят все, что попадается на пути.

