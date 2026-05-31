Чаевые через QR-код ввели в московском театре "Покровка.Театр"

В московском театре "Покровка.Театр" ввели возможность оставлять чаевые актерам через QR-код. Зрители могут поблагодарить любимых артистов после спектакля не только цветами, но и деньгами. Сумму от 100 до 1 тысячи рублей каждый зритель выбирает самостоятельно.

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию в театральном сообществе. Одни называют это современным способом поддержки артистов, другие считают опасным сближением театра и сферы услуг. Против бенефисной системы выступали Станиславский и Немирович-Данченко, считая, что денежное признание портит артиста.

