"Голубая" луна взойдет над Москвой вечером 31 мая

Над Москвой 31 мая взойдет "Голубая" луна, редкое астрономическое явление, которое можно наблюдать раз в 2–3 года. Изменение цвета спутника Земли при этом не произойдет. Голубой луной астрономы называют второе полнолуние в течение одного календарного месяца.

Астрологи придают событию особое значение и уверяют, что это лучшее время, чтобы избавиться от всего лишнего, завершить важные дела и посвятить время себе. Следующая Голубая луна взойдет лишь в декабре 2028 года, в канун Нового года.

