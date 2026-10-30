Более 250 экспертов из 20 стран приехали в Москву на Неделю видеоигр

В Москве открылась вторая Международная неделя видеоигр. В инновационном центре "Сколково", в кластере видеоигр и анимации, собрались более 250 экспертов из России и более чем 20 стран, в том числе Китая, Бразилии, Индонезии, Турции и Индии.

В программе форума запланировано свыше 50 сессий и встреч для разработчиков, издателей, инвесторов и других специалистов игровой индустрии. Более 85 компаний представят свои проекты.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.