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Новости

30 октября, 18:30

Технологии

Более 250 экспертов из 20 стран приехали в Москву на Неделю видеоигр

Более 250 экспертов из 20 стран приехали в Москву на Неделю видеоигр

Московский кластер видеоигр и анимации вошел в тройку мировых хабов

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В Москве открылась вторая Международная неделя видеоигр. В инновационном центре "Сколково", в кластере видеоигр и анимации, собрались более 250 экспертов из России и более чем 20 стран, в том числе Китая, Бразилии, Индонезии, Турции и Индии.

В программе форума запланировано свыше 50 сессий и встреч для разработчиков, издателей, инвесторов и других специалистов игровой индустрии. Более 85 компаний представят свои проекты.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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