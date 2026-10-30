В Алешках началась эвакуация местных жителей

В Алешках Херсонской области началась эвакуация местных жителей. Всего в гуманитарной колонне, отправленной из Подмосковья, 25 автобусов, которые будут вывозить людей. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в мессенджере МАХ.

Она также сейчас находится в пострадавшем городе, куда была направлена гуманитарная помощь. Это тонны продуктов, топлива и всего самого необходимого, что запросили сами жители Алешек.

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