В российских ресторанах могут появиться зоны без смартфонов

В ресторанах могут появиться специальные зоны без смартфонов для родителей и детей. С такой инициативой общественная организация "Совет матерей" обратилась в Роскачество.

По мнению авторов предложения, отказ от гаджетов поможет членам семьи больше общаться во время совместных обедов и ужинов. Подобный эксперимент уже проводят в нескольких ресторанах на итальянском острове Сардиния.

Кроме того, "Совет матерей" предложил обязать рестораны предоставлять посетителям с детьми настольные игры, игрушки и книги. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.