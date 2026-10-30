Лавров прибыл в США на встречу глав МИД G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20. Правительственный борт с российской делегацией находился в пути более 20 часов, поскольку ему пришлось облетать недружественные страны.

Встреча глав внешнеполитических ведомств станет ключевым событием в преддверии саммита лидеров "двадцатки", который пройдет в Майами в декабре.

Центральной темой дискуссий станет ситуация в мировой экономике с учетом геополитических тенденций. Об этом ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также ожидается, что Лавров проведет ряд двусторонних переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.