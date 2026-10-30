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30 октября, 07:30

Технологии

Минцифры может обязать россиян регистрировать ввезенные из-за рубежа смартфоны

Минцифры может обязать россиян регистрировать ввезенные из-за рубежа смартфоны

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Смартфоны из-за границы могут отключать от мобильной связи, если их не зарегистрировать на "Госуслугах" в течение двух недель после ввоза. С такой инициативой выступили в Минцифры.

Меру планируют ввести с апреля 2027 года. Регистрировать нужно будет уникальный идентификационный номер IMEI. Однако те, кто купил телефон за рубежом раньше и уже ввез его в Россию, продолжат пользоваться связью без регистрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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