FlyDubai приостановила рейсы в Израиль после инцидента на борту

Авиакомпания FlyDubai приостановила все рейсы в Израиль на время расследования инцидента на борту самолета, следовавшего в Тель-Авив. Второй пилот напал с ножом на командира экипажа, раненный гражданин Индии находится в больнице в Саудовской Аравии.

Посольство Индии сообщило, что пилот находится в стабильном состоянии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о задержании и допросе напавшего пилота, гражданина Омана, а министр обороны страны назвал произошедшее попыткой теракта.

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