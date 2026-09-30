30 сентября, 23:30Происшествия
FlyDubai приостановила рейсы в Израиль после инцидента на борту
Авиакомпания FlyDubai приостановила все рейсы в Израиль на время расследования инцидента на борту самолета, следовавшего в Тель-Авив. Второй пилот напал с ножом на командира экипажа, раненный гражданин Индии находится в больнице в Саудовской Аравии.
Посольство Индии сообщило, что пилот находится в стабильном состоянии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о задержании и допросе напавшего пилота, гражданина Омана, а министр обороны страны назвал произошедшее попыткой теракта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.