Ремонт автомобилей после ДТП на Веерной улице оценили в 5 млн рублей

Ремонт трех автомобилей, столкнувшихся на Веерной улице в Москве, может обойтись примерно в 5 миллионов рублей. Такую оценку привели эксперты Всероссийского сообщества автомобилистов.

По словам автоэксперта Игоря Затевахина, восстановление BMW X3 может стоить около 2 миллионов рублей. При этом новый Porsche Boxster в зависимости от комплектации стоит от 12 до 15 миллионов рублей, BMW X3 – от 3 до 7 миллионов, а Infiniti FX35 – от 1,5 до 2 миллиона рублей.

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