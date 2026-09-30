В Израиле потребовали проверить меры безопасности Flydubai после инцидента

После инцидента на борту рейса FlyDubai в Израиле призвали проверить соблюдение требований безопасности в аэропорту и во время полета. Одним из вопросов стало, каким образом на борт мог попасть нож.

Авиаэксперт Андрей Патраков отметил, что это может быть упущением службы авиационной безопасности аэропорта. По его словам, расследование также должно установить, кто был зачинщиком конфликта на борту и как экипаж справился с ситуацией.

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