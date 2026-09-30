Эксперт рассказал, как определить ложную тревогу в здании

Понять, ложная тревога или нет, можно только убедившись в безопасности здания и проведя весь комплекс мероприятий. Об этом заявил подполковник запаса, ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

По его словам, террористы зачастую проводят такие ложные тревоги, говорят о заложенных бомбах или угрозе террористического акта с целью выявить действия правоохранительных органов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.