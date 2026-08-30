На Ставрополье после ДТП с автобусом госпитализированы 26 человек

В Ставропольском крае госпитализированы 26 пострадавших в ДТП с автобусом. Двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии, еще 6 человек погибли.

По предварительной версии, ночью 30 августа на трассе "Кавказ" водитель автобуса "Тбилиси – Москва" превысил скорость и врезался в "КамАЗ". После столкновения автобус съехал в кювет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.