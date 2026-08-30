После прививки "Мультиканом" в Москве пострадали как минимум 7 собак

В Москве как минимум 7 собак пострадали после вакцинации препаратом "Мультикан–8", 4 животных погибли. После прививки у питомцев наблюдались судороги, высокая температура и зуд.

Производитель уже отозвал подозрительные серии вакцины и пообещал оказать поддержку владельцам погибших собак. Ветеринары призывают не отказываться от вакцинации, но рекомендуют перед процедурой внимательно проверять сам препарат и сопроводительные документы.

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