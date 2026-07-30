Московский суд возобновил рассмотрение дела блогера Лерчек

Московский суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Ее обвиняют в незаконных валютных операциях.

Адвокат Максим Блинов заявил, что в случае установления отсутствия у нее онкологического заболевания, дело будут вести по общим основаниям. Возможно и привлечение к ответственности врачей, если выяснится, что они выдали незаконное заключение о диагнозе.

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