30 июля, 23:15Шоу-бизнес
Московский суд возобновил рассмотрение дела блогера Лерчек
Московский суд возобновил рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Ее обвиняют в незаконных валютных операциях.
Адвокат Максим Блинов заявил, что в случае установления отсутствия у нее онкологического заболевания, дело будут вести по общим основаниям. Возможно и привлечение к ответственности врачей, если выяснится, что они выдали незаконное заключение о диагнозе.
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