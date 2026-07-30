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30 июля, 14:15

Политика

Депутат Милонов объяснил, зачем нужна верификация нянь на "Госуслугах"

Депутат Милонов объяснил, зачем нужна верификация нянь на "Госуслугах"

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Верификация нянь на портале "Госуслуги" поможет подтвердить личность специалиста и проверить основные данные, считает автор инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его словам, размещать объявления о поиске няни можно будет только после подтверждения личности через портал. Это позволит родителям получить больше информации о кандидате, включая данные о документах и возможном криминальном прошлом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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