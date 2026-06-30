Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июня

В Минтрансе заявили, что ситуация с авиатопливом в России под контролем, рисков нет. Паника среди пассажиров возникла после заявления одной из авиакомпаний о резком скачке цен на керосин, однако другие перевозчики с этим не согласны. Экономисты отмечают, что стоимость авиатоплива не зависит от внутреннего рынка и есть перспектива снижения цен.

В столице действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, москвичей призывают быть осторожными и следить за здоровьем. Автомобилистам рекомендуют чаще проветривать машину, не парковаться на солнце и не оставлять в салоне детей и животных. Из-за жары спасатели усилили патрулирование водоемов, количество сотрудников на пляжах увеличили до 120 человек.

С 6 июля на станции "Парк культуры" Кольцевой линии метро Москвы вводятся временные ограничения из-за ремонта эскалаторов. В часы пик, то есть с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, платформа будет работать только на выход пассажиров, вход и пересадка на Сокольническую линию будут недоступны. Пассажирам советуют заранее планировать альтернативные маршруты.

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