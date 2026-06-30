26 июня вошло в тройку самых популярных дней для свадьбы в Москве за полвека. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, наибольшее количество браков за один день в Москве было зарегистрировано 7 июля 2007 года. Тот день выбрали 1 700 пар.

В связи с большой востребованностью 26 июня столичные дворцы бракосочетания открыли свои двери для молодых до 21:00. В эту дату было доступно почти 30 площадок для регистрации брака.

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