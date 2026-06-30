Российских фигуристов допустили до участия в соревнованиях в нейтральном статусе

Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях по фигурному катанию, но в нейтральном статусе. Такое решение принял Международный союз конькобежцев.

Атлетов отстранили в апреле 2022 года. Исключение сделали только для квалификационных олимпийских турниров и ОИ‑2026, которые прошли в Италии. Там в нейтральном статусе выступили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

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