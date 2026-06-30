30 июня, 11:00Спорт
Москвичей и туристов пригласили на "День московского спорта" в "Лужниках"
Спортивный фестиваль "День московского спорта" пройдет 4 июля в "Лужниках". Гостей ждет большой концерт с участием популярных артистов. На сцену выйдут Zivert, Мари Краймбрери, Елка, Gayazovs Brothers, Бьянка, Pizza, Тима Белорусских и другие исполнители.
Также запланированы встречи с известными спортсменами и различные активности под открытым небом, включая мотофристайл, йогу, растяжку и фитбоксинг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.