Москвичей и туристов пригласили на "День московского спорта" в "Лужниках"

Спортивный фестиваль "День московского спорта" пройдет 4 июля в "Лужниках". Гостей ждет большой концерт с участием популярных артистов. На сцену выйдут Zivert, Мари Краймбрери, Елка, Gayazovs Brothers, Бьянка, Pizza, Тима Белорусских и другие исполнители.

Также запланированы встречи с известными спортсменами и различные активности под открытым небом, включая мотофристайл, йогу, растяжку и фитбоксинг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.