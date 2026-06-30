Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На дворовых и парковых площадках вечером 30 июня ждут любителей волейбола и бадминтона.

В спорткомплексе "Восход Солнцево" пройдут тренировки по боксу, а в спортивно-досуговом центре "Талисман" можно поиграть в дартс. На некоторые мероприятия нужно заранее зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.