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30 июня, 08:00

Спорт

Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

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В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На дворовых и парковых площадках вечером 30 июня ждут любителей волейбола и бадминтона.

В спорткомплексе "Восход Солнцево" пройдут тренировки по боксу, а в спортивно-досуговом центре "Талисман" можно поиграть в дартс. На некоторые мероприятия нужно заранее зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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