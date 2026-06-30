Врач рассказал, как безопасно пользоваться кондиционером в жару

В жару не стоит включать кондиционер на минимальную температуру. Кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии Алексей Баринов советует устанавливать ее примерно на 5 градусов ниже уличной. Например, если на улице 30–32 градуса, оптимальным будет режим около 25.

По словам специалиста, длительное переохлаждение может вызвать иммунную реакцию и мышечный спазм. Он также рекомендует не направлять поток воздуха прямо на человека и регулярно чистить фильтры кондиционера.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.