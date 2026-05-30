В России вступил в силу запрет на ввоз овощей, зелени и клубники из Армении

В субботу, 30 мая, в России начали действовать временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении. Под запрет попали помидоры, огурцы, перец, зелень и клубника.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в продукции неоднократно находили опасные вирусы растений и насекомых-вредителей. Ограничения будут действовать до выработки механизма, обеспечивающего безопасность поставок.

