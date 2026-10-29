Мошенники начали выманивать сбережения пенсионеров под видом раздачи бесплатных лекарств

Мошенники начали выманивать сбережения российских пенсионеров под видом раздачи бесплатных лекарств. О новой схеме предупредили в МВД.

Аферисты звонят от имени поликлиники, предлагают пройти флюорографию и просят назвать номер СНИЛС. Затем подключаются лжесотрудники ФСБ и говорят, что личные данные ранее были переданы преступникам. Затем они обещают спасти деньги от хищения. В итоге пенсионеров убеждают снять все накопления и передать наличные курьеру.

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