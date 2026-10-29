Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 07:45

Безопасность

Мошенники начали выманивать сбережения пенсионеров под видом раздачи бесплатных лекарств

Мошенники начали выманивать сбережения пенсионеров под видом раздачи бесплатных лекарств

МВД предупредило об опасности оформления виртуальных карт через интернет

Эксперты назвали популярные схемы обмана при покупке авто

"Московский патруль": специалисты МЧС провели учения в расселенных домах

"Московский патруль": мошенники начали генерировать образы звезд в поддельных магазинах

"Новости дня": эксперты "Перезвони сам" предупредили о схемах обмана при сделках с авто

Почти 93 млн звонков от мошенников поступило несовершеннолетним в РФ в 2026 году

В МВД предупредили о новой схеме мошенников с ошибочной оплатой заказа

Мошенники создали приложение "ДПС радар" для кражи данных водителей

Эксперты назвали правила безопасного общения на сайтах знакомств

Мошенники начали выманивать сбережения российских пенсионеров под видом раздачи бесплатных лекарств. О новой схеме предупредили в МВД.

Аферисты звонят от имени поликлиники, предлагают пройти флюорографию и просят назвать номер СНИЛС. Затем подключаются лжесотрудники ФСБ и говорят, что личные данные ранее были переданы преступникам. Затем они обещают спасти деньги от хищения. В итоге пенсионеров убеждают снять все накопления и передать наличные курьеру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика