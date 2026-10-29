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29 октября, 07:30

Технологии

Россиян предупредили о возможном подорожании мобильной связи

Россиян предупредили о возможном подорожании мобильной связи

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Россиян предупредили о возможном подорожании мобильной связи. Причина – в новых ограничениях для виртуальных операторов, которые, как пишут СМИ, подготовили в Минцифры. Такие компании не строят собственные сети, а предоставляют услуги на инфраструктуре крупных операторов.

МТС, "МегаФон", Т2 и "Билайн" предлагают установить минимальную абонентскую плату в 250 рублей, запретить оплату бонусами и ограничить интернет-пакеты 30 гигабайтами. Виртуальным операторам придется повысить дешевые тарифы или вообще отказаться от них. По подсчетам экспертов, изменения могут затронуть более 15 миллионов сим-карт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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