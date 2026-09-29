Два метеорных потока достигнут пика активности в октябре. По данным лаборатории солнечной астрономии РАН, это Дракониды и Ориониды – потоки среднего или выше среднего уровня. Наблюдатели смогут увидеть примерно одну падающую звезду каждые 5–10 минут.

В Московском планетарии сообщили, что Дракониды будут наиболее активны 8–9 октября. Их пик придется на новолуние, поэтому условия для наблюдений будут удобнее. Ориониды ожидаются 20–21 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.