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29 сентября, 23:45

Наука

Два метеорных потока достигнут пика активности в октябре

Два метеорных потока достигнут пика активности в октябре

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Два метеорных потока достигнут пика активности в октябре. По данным лаборатории солнечной астрономии РАН, это Дракониды и Ориониды – потоки среднего или выше среднего уровня. Наблюдатели смогут увидеть примерно одну падающую звезду каждые 5–10 минут.

В Московском планетарии сообщили, что Дракониды будут наиболее активны 8–9 октября. Их пик придется на новолуние, поэтому условия для наблюдений будут удобнее. Ориониды ожидаются 20–21 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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