Проезд в скоростных электричках подорожает с 1 октября

Проезд в скоростных поездах повышенной комфортности Московско-Тверской пригородной пассажирской компании с 1 октября станет дороже. Изменения затронут станции Химки, Сходня, Зеленоград-Крюково, Алабушево и Подсолнечная.

Проиндексируют стоимость разовых билетов и абонементных проездных документов. Кроме того, изменится цена провоза животных и ручной клади сверх установленной нормы.

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