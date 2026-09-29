Директора сгоревшего в Ярославской области завода пиротехники задержали в Москве

Задержан директор завода пиротехники в Ярославской области, где в результате пожара погибли 14 человек. Задержание произошло в Москве, мужчину доставят в Переславль-Залесский. После следственных действий ему изберут меру пресечения.

Спасатели продолжают разбирать завалы, там все еще могут находиться погибшие. На месте также работают кинологи.

30 сентября в Ярославской области объявлено днем траура по погибшим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.