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Новости

29 сентября, 12:45

Происшествия

Директора сгоревшего в Ярославской области завода пиротехники задержали в Москве

Директора сгоревшего в Ярославской области завода пиротехники задержали в Москве

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Задержан директор завода пиротехники в Ярославской области, где в результате пожара погибли 14 человек. Задержание произошло в Москве, мужчину доставят в Переславль-Залесский. После следственных действий ему изберут меру пресечения.

Спасатели продолжают разбирать завалы, там все еще могут находиться погибшие. На месте также работают кинологи.

30 сентября в Ярославской области объявлено днем траура по погибшим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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