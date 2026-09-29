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29 сентября, 11:15

Общество

Москва 24 приглашает зрителей принять участие в конкурсе "Районы, кварталы"

Москва 24 приглашает зрителей принять участие в конкурсе "Районы, кварталы"

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Зрители Москвы 24 могут выиграть мерч телеканала в конкурсе "Районы, кварталы". По будням до 16:00 в эфире показывают районы столицы, которые заметно изменились за последние годы. Зрителям нужно угадать район и написать его название в чат-боте, указав имя и номер телефона.

Победителей определят с помощью рандомайзера в 17:00. Их пригласят на экскурсию по редакции и вручат подарки. За 20 дней выберут 20 победителей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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