Завершена надвижка пролета велопешеходного моста в Мневниковской пойме

Строители завершили надвижку пролетного строения велопешеходного моста через Москву-реку в Мневниковской пойме. Он соединит Мневниковскую пойму с Крылатским.

Его длина составит 250 метров, высота – 23 метра, ширина – 9 метров. Вес металлоконструкций пролетного строения – 1200 тонн, из которых 650 тонн приходится на само пролетное строение, 450 тонн – на арочные пилоны.

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