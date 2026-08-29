29 августа, 11:45Наука
Магнитная буря достигнет Земли 29 августа
Магнитная буря достигнет Земли 29 августа. Однако прогнозы по ее высокой мощности не оправдываются, говорят астрономы.
Плазменное облако, выброшенное солнцем, пройдет в стороне и зацепит по касательной. Скорость выброса оказалась не слишком велика, поэтому сильных бурь уровня G3 не будет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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