В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 29 июля

Наиболее плотное движение в Москве 29 июля наблюдается на Волоколамском и Ленинградском шоссе в сторону центра. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Днем локальные затруднения возможны на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут дорожные работы на МКАД в районе Бесединского моста.

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