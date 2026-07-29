Стоимость полисов ОСАГО может вырасти на 10–15% до конца года

Стоимость полисов ОСАГО в ближайшее время может вырасти на 10–15%, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Одна из причин – рост выплат по страховым случаям. В некоторых регионах их объем уже превышает сумму сборов страховщиков. Кроме того, дорожают запчасти и ремонт автомобилей.

Дополнительные расходы страховых компаний связаны и с мошенничеством на рынке автострахования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.