29 июля, 08:30Транспорт
Стоимость полисов ОСАГО может вырасти на 10–15% до конца года
Стоимость полисов ОСАГО в ближайшее время может вырасти на 10–15%, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.
Одна из причин – рост выплат по страховым случаям. В некоторых регионах их объем уже превышает сумму сборов страховщиков. Кроме того, дорожают запчасти и ремонт автомобилей.
Дополнительные расходы страховых компаний связаны и с мошенничеством на рынке автострахования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.