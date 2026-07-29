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29 июля, 08:00

Культура

Художник рассказал, как создаются реалистичные 3D-граффити

Художник рассказал, как создаются реалистичные 3D-граффити

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Граффити-художник Илья Демченко объяснил, как создаются реалистичные 3D-рисунки на улицах. По его словам, работа начинается с выбора точки обзора, от которой зависят размеры изображения, перспектива и пропорции композиции.

После нанесения основы художник добавляет детали, тени, цвет и блики, создавая эффект глубины. Такой прием называется "анаморфной перспективой". В итоге с определенного ракурса плоское изображение кажется объемным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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