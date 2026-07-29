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29 июля, 07:15

Транспорт

Юрист объяснила, какую компенсацию можно получить за задержку багажа

Юрист объяснила, какую компенсацию можно получить за задержку багажа

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Пассажир вправе потребовать компенсацию за задержку доставки багажа, напомнила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. Размер выплаты составляет 100 рублей за каждый час просрочки.

Перевозчик может быть освобожден от ответственности, если докажет, что задержка произошла из-за форс-мажорных обстоятельств.

Кроме того, пассажир вправе потребовать возмещения расходов на покупку необходимых вещей, которые пришлось приобрести из-за отсутствия багажа. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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