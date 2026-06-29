С 1 октября самозанятым ограничат рабочие часы до 60 в месяц на одного заказчика

С 1 октября правительство планирует ввести лимит на рабочие часы для самозанятых – не более 60 часов в месяц на одного заказчика. На данный момент в России зарегистрированы 16,6 миллиона самозанятых, из них почти 2,5 миллиона – в Москве. При этом большинство из них не платят добровольные пенсионные взносы: этим занимаются лишь 0,3%.

Однако реализация инициативы вызывает вопросы, так как самозанятые обычно не фиксируют отработанные часы, а контроль за подсчетом предлагают возложить на агрегаторов, что может ударить по доставкам и другим сервисам.

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