Новак сообщил, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке

Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.

Участники совещания обсудили запасы топлива, поставки и меры по поддержанию внутреннего рынка. Особое внимание уделили обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период уборочных работ. Новак отметил, что балансировка рынка нефтепродуктов требует скоординированных действий, эффективного использования топлива и взвешенного подхода к его распределению.

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