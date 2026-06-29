Около 3 тысяч человек погибли из-за аномальной жары во Франции

Из-за аномальной жары во Франции погибли около 3 тысяч человек. Температура в отдельных регионах страны поднялась до 45 градусов.

Власти выделили 1,5 миллиона евро на закупку уличных распылителей воды, вентиляторов и другого оборудования для охлаждения городских пространств.

Аналогичные меры принимают власти Германии и Италии. Жителей призывают экономно расходовать воду и избегать поездок в дневные часы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.