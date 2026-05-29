29 мая, 17:45События
Жителям столицы рассказали о программе Дней корейской культуры в Москве
В июне в Москве пройдут Дни корейской культуры. Этот масштабный проект объединит деловые миссии со знакомством с традициями и актуальными трендами Южной Кореи. Событие станет не только площадкой для обмена опытом, но и эффективным инструментом "мягкой силы" для поиска новых точек соприкосновения и укрепления торгового партнерства между странами.
Какие ключевые мероприятия запланированы на период проведения Дней корейской культуры? На каких площадках они пройдут? Чего ждет бизнес-сообщество от предстоящих встреч? Как культурная эмпатия помогает предпринимателям двух стран договариваться? Какие направления двустороннего сотрудничества можно выделить в качестве перспективных на будущее?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- вице-президент по международной и межрегиональной деятельности МТПП Владислав Мищенко;
- директор RUSKOREA (РУСКОРЕЯ) Пак Да Хин;
- президент Ассоциации экспортеров и импортеров, член комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт" Артур Леер.