Жителям столицы рассказали о программе Дней корейской культуры в Москве

В июне в Москве пройдут Дни корейской культуры. Этот масштабный проект объединит деловые миссии со знакомством с традициями и актуальными трендами Южной Кореи. Событие станет не только площадкой для обмена опытом, но и эффективным инструментом "мягкой силы" для поиска новых точек соприкосновения и укрепления торгового партнерства между странами.

Какие ключевые мероприятия запланированы на период проведения Дней корейской культуры? На каких площадках они пройдут? Чего ждет бизнес-сообщество от предстоящих встреч? Как культурная эмпатия помогает предпринимателям двух стран договариваться? Какие направления двустороннего сотрудничества можно выделить в качестве перспективных на будущее?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: