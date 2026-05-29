Мэр Москвы рассказал, каким будет новый концертный зал в Нагатинском Затоне

Новый концертный зал появится в Нагатинском Затоне. Он станет одним из крупнейших в столице и сможет вместить около 8,5 тысяч человек. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Здание построят на берегу Москвы-реки, рядом с парком "Остров Мечты". Входы предусмотрены с улицы и через пешеходную галерею, соединяющую комплекс с парком.

Завершить строительство планируют в 2028 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.