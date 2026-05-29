Путин отметил рост экономических показателей в ЕАЭС

Товарные потоки между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2025 году достигли 95 миллиардов долларов. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

Он отметил, что ключевые макроэкономические показатели стран "пятерки" сохраняют устойчивую положительную динамику. Суммарный объем промышленного производства в странах союза вырос на 1,6%, сельского хозяйства – на 4,6%, строительства – на 4,2%.

Рост зафиксирован и в большинстве других отраслей экономики.