В Сети завирусилось видео со строителем, играющим на фортепиано на Ленинградском вокзале

В Сети завирусилось видео с обновленного Ленинградского вокзала. В одном из залов там находится фортепиано. Первым на нем сыграл строитель. Звуки классической музыки заполнили пространство.

Талантливая игра человека в рабочей униформе впечатлила посетителей и вызвала резонанс в социальных сетях. Люди предлагают музыканту подумать о том, чтобы монетизировать свои навыки.

