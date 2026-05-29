Детям запретят покупать бензин в Московской области. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Исключения сделают для подростков с правами на мопеды или легкие мотоциклы.

Если у сотрудника АЗС возникнет сомнение в возрасте, он может потребовать документы и отказать в продаже. За последние три года выросло число ДТП со спортивной мототехникой. Поэтому главная цель закона – снизить количество аварий с участием подростков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.