В России введен запрет на пиротехнику в лесах: он действует с момента, когда растает снег, и до установления дождливой осенней погоды или формирования нового снежного покрова.

Помимо этого, при корчевании пней с использованием взрывчатки граждане должны направлять в органы власти уведомление о месте и сроках проведения работ минимум за 10 дней.

В условиях высокой пожарной опасности в лесу такие работы подлежат немедленному прекращению. За соблюдением этих правил следят региональные и местные органы власти.

